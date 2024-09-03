«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو متداول لاختطاف عريس أثناء حفل زفافه

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه اختطاف شخص داخل سيارة خلال حفل زفافه في الدقهلية.

وبعد التحقيق، تبين أن العريس الظاهر في الفيديو اتفق مع زوجته وشقيقتيه وثلاثة أشخاص آخرين على تصوير المشهد بطريقة تمثيلية، بهدف جذب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الوطن نيوز