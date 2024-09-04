العثور على الحوت الأبيض “هفالديمير” من نوع “بيلوجا”، ميتاً أمام سواحل النرويج

عُثر على الحوت الأبيض “هفالديمير” من نوع “بيلوجا”، ميتاً أمام سواحل النرويج مساء السبت، وذلك بعدما أثيرت تكهنات بأنه جاسوس مدرب من قبل البحرية الروسية، بعدما شوهد لأول مرة في عام 2019، وهو يرتدي حزاماً عليه حامل كاميرا.

الشرق للأخبار – السودان