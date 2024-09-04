في أول أيام الحرب قال حميدتي: حيدنا سلاح الطيران.

كم كان بدويا ساذجا وجاهلا بقدرات الجيش وقدرات الدولة التي أراد السيطرة عليها!

سنة وبضعة أشهر وعاد الطيران أقوى من السابق وبدأ من جديد في تدمير الجنجويد بشكل أكبر من بداية الحرب.

هذا هو الطيران في أقل من سنة ونصف من الحرب وما يزال ليل الجنجويد طفلا يحبو!

حليم عباس

