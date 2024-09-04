حسن إسماعيل: ذباب قحط الرخيص

> مشكلة التحالف الوهمي المسمى بقوى الحرية والتغيير والذي ورثته تقدم أنه عندما يكون معارضا يقدم نفسه بخطاب نقد محض لماتقوم به الحكومة التي يعارضها ولكنه لايقدم مشروعا واحدا بديلا لما يقوم بنقده

> وعندما يصل هذا التحالف العنكبوتي إلى الحكم فإنه يقدم مجهولا منكورا إلى رئاسة الحكومة إسمه حمدوك عندما يسأله الصحفيون عن تبعية بنك السودان يقوم ببلع ريقه عشر مرات ويُتأتئ ويتلفت ثم لايجيب ويقدم وزيرة خارجية تُستقبل بالدلوكة في مطار الخرطوم بعد أن أدهشت العالم بسؤالها الخنفشاري(how to put it) !!

> تحالف ذبابي جرثومي ينشط لكي يحط على جراح البلد ولايُداويها… يذهب صديق الصادق المهدى لتصيُّد جنائز الشهداء من الشباب فيتم طرده ومع هذا يعود إلى بيته ليكتب بيانا يحدث فيه الناس عن قداسة دمائهم والفئران تنهش جثثهم في المشارح وهم عاجزون حتى من حمايتها والإحسان إليها!!

> الناس يتذكرون السيول والفيضانات في عهد حكومة حمدوك وكيف أنه لم يقدم للمضرورين ( كوم تراب) يسدوا به الماء ولا (فقشة بصلة) يسدون به الجوع…..

> وهاهو موسم الخريف يطرق الأبواب بعنف وهاهو كورال ضفادع تقدم بقيادة حمدوك يستعد للنقيق ليحدث الناس عن عجز الحكومة… ليرد عليهم العقلاء وماشأنكم بهذا؟ ماشأن حمدوك بالتقصير الحكومي وهو الذي كان يصل إلى مكتبه بعد الضحى ويغادر قبل أن تغادر الشمس كبد السماء بعد أن يستهلك الوقت في التعليقات مع موظفات مكتبه ال ( ٢٠)!!!

> ما لحمدوك والتقصير الحكومي وهو الذي لم يزر قرية واحدةفي السودان وفي عهده بهظت أسعار أدوية السرطان وانعدمت محاليل غسيل الكُلى وتضاعفت ميزانية الدعم السريع؟

> ما لحمدوك الذي لم يشهد تخريجا جامعيا واحدا في عهده وساقه عبدالرحيم دقلو ليشرف تخريج جديد لقوات الدعم التي تمردت الآن .. نعم ماشأنه يُحدث الناس عن التقصير الحكومي؟

> ما للسيد حمدوك يحدث الناس عن الفشل الحكومي وهو الذي في عهده اصطفت كل المؤشرات الإقتصادية في صف السالب وتراجع الناتج القومي الإجمالي إلى( الخُمس)!!؟ واجتاحت سيول التضخم عافية الجنيه السوداني واستشرى الفساد في عهده لدرجة أن يحمل المسؤول المالي للجنة التمكين سبائك الذهب المصادرة إلى بيت أهله بحجة أنه لاتوجد خزانة مصفحة في مكتبه على أساس أن بيته الذي يحمل إليه هذه المنهوبات مصفحا من الحديد والصلب!! ؟؟

> ما للسيد حمدوك قائد كورال النقيق الضفدعي بالفشل الحكومي وهو ( الشحط) الوحيد الذي حكم بلا محكمة دستورية وبلا مجلس تشريعي ولا مجلس قضاء مستقل ولانيابة نزيهة وبديوان مراجع عام لايُعمل بلوائحه وضوابطه!!؟؟

> ثم هاهو ذباب قحط الكورالي بقيادة كبيرهم( الأخدراني ) يستعد ليحط على جرح مقتلة الشاب في ولاية كسلا ليتاجرون بذلك وخلف ظهرهم سبعة عشر مجزرة ارتكبها الجنجويد في ولايتي الجزيرة وسنجة سقط في واحدة منها فقط مئتان وسبعون شهيدا لم يذرف عليهم دمعةحزن واحدة … أفلا يستحي هذا العميل الذي يقتدي بالذباب فيحط على جراحنا مستثمرا فيها؟؟

حسن إسماعيل