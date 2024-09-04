جرائم وحوادث
التحقيق في واقعة انهيار عقار
أمر المستشار عبد الراضي صِدَّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بجمهورية مصر، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ في حادث انهيار عقار سكني بدائرة حي “شرق مدينة نصر”، والذي وقع أول أمس وكَلَّفَ النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الخامس، بسرعة مباشرة التحقيقات.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشارمحمد سمير.
بوابة روز اليوسف
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