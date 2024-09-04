الرعب ما بين جنجويد الأرض وجنجويد الفضاء.

كلمة جنجويد مصطلح جديد ومفردة لغوية نشأت قريباً فى الثمانينيات من القرن الماضى فى ظروف كارثية حلت بأهل دارفور بفعل مجموعات بربرية لا رحمة لها . هذه المجموعة سُميت بجنجويد وكلمة الجنجويد فى تفسير اهل المنطقة عبارة عن اختصار لمجموعة كلمات أو ما يطلق باللغة الإنجليزية ب acronym وهى اختصار لثلاث كلمات الجن (الشيطان) والجواد (الحصان) وبندقية جيم 3 وهى صورة ذهنية لأقصى درجة الرعب وبالفعل الكلمة تحمل مضامين مرعبة لا نجد لها مرادف مناسب الا أنّ أقرب مرادف لها هى كلمة الوحوش ومن هنا يجوز لنا ان نشبه هذه الكائنات بالثقوب السوداء أو وحوش درب التبانة.

ما هى السمة المشتركة بين الجنجويد والثقوب السوداء حتى نكتب مقالاً بهذا العنوان ؟ قد يقول القائل هذا العنوان فيه مبالغة ولكن السؤال الذي يربك العقل هو مَنْ بمقدوره أن يقدم لنا وصفاً دقيقاً لجرائم الجنجويد فى السودان؟ الجرائم التي ترتكبها الجنجويد فى السودان قياساً بالخيال البشرى لا يمكن ان نجد لها وصفاً إلا فى سياق هذه الوصف المقتضب؛ “ثمة وحوش تفترس لتخلق فوضى خلاّقة شبيه بأنشطة الثقوب السوداء “. هذا الوصف هو الأقرب لطبيعة الجنجويد حيث نعيش مأساة غير مسبوقة فى خضم مسرح الفوضى الخلاّقة فى مكان ما على الكرة الأرضية ينهار فيه كل شئ بسبب عنف وجرائم الجنجويد يقابله مسرح آخر للفوضى الخلاّقة فى مكان ما فى الكون ينهار فيه كل شئ بما في ذلك الأجرام السماوية الضخمة والمجرات العظمى بفعل وحوش ما يسمى بالثقوب السوداء.

الكثير سمعوا عن الثقوب السوداء ولكن لا يعلمون مدى الدمار الذي تُحدثه هذه الوحش وكيف يتم ذلك. عندما يستمع المرء إلى علماء الفضاء وهم يتحدثون عن الثقوب السوداء، يجد نفسه أمام أهوال فظيعة لا يستوعبها العقل . لا يمكن تفسير الثقوب السوداء وأنشطتها إلا من خلال تشبيك بعض عبارات حتى يتخيل للإنسان عما يحدث هناك من الأهوال ، عبارات مثل الجاذبية الهائلة ، منطقة ينعدم فيها الزمان والمكان، لا شيء بما فيه الضوء يستطيع أن يخترق مجال الثقب الأسود.

مجازاً ، الثقب الأسود هو تعبير لأقصى درجة تصلها اىّ أزمة، لذا احياناً عندما تداهم كوارث اقتصادية بلدان العالم وتستنزف مواردها نجد بعض البرلمانات تجتهد وتبحث عن تسمية مناسبة لتلك الأوضاع حتى تتمكن من حشد طاقات الدولة فى مواجهة الكارثة لذا نسمع عند البعض عبارة الثقب الأسود لوصف الكارثة .

مرت بالسودان مشاكل كثيرة وخاصة مشاكل الحروب ولكن لم يحصل أن غرق السودان فى حرب مثل حرب 15 أبريل 2023 ومن هنا نشأت فكرة ثقب الجنجويد الأسود لتقريب الفهم لما يجري من الدمار فى السودان بفعل هؤلاء الجنجويد.

حسين اركو مناوى

3/9/2024