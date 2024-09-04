اشتباكات وتصفية..

حدثت صباح اليوم اشتباكات بين قوة من مليشيا الدعم السريع من أبناء الرزيقات ومجموعة اخري من أبناء قبيلة رفاعة ، فى قرية الحسينات (شرق النيل – منطقة العسيلات وهم من فروع قبائل رفاعة) وانتهت بتصفية عدد من ابناء رفاعة منهم:

1. حمودة ألبيشى من قبيلة رفاعة (ليس صحيحا أنه خليفة ألبيشي وإنما تشابه أسماء)

2. عثمان القطر

3. عبدالفتاح يوسف

4. مصطفي حجازي

