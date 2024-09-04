جرائم وحوادث
اشتباكات بين قوة من مليشيا الدعم السريع من أبناء الرزيقات ومجموعة اخري من أبناء قبيلة رفاعة
اشتباكات وتصفية..
حدثت صباح اليوم اشتباكات بين قوة من مليشيا الدعم السريع من أبناء الرزيقات ومجموعة اخري من أبناء قبيلة رفاعة ، فى قرية الحسينات (شرق النيل – منطقة العسيلات وهم من فروع قبائل رفاعة) وانتهت بتصفية عدد من ابناء رفاعة منهم:
1. حمودة ألبيشى من قبيلة رفاعة (ليس صحيحا أنه خليفة ألبيشي وإنما تشابه أسماء)
2. عثمان القطر
3. عبدالفتاح يوسف
4. مصطفي حجازي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة