جرائم وحوادث
لماذا تستهدف المليشيا أئمة المساجد وحفظة القران الكريم
لماذا تستهدف المليشيا أئمة المساجد وحفظة القران الكريم..
آخرهم الشيخ/الفاضل الهادي امام مسجد قرية مجنون (جنوب غرب ولاية الجزيرة) ، والمواطنة غيداء عبدالقادر..
أستهدفت مليشيا الدعم السريع القرية بالتدوين ، ثم هاجمت القرية امس ، ونهبت وسلبت كل شىء ، وأهانت المواطنين بالزحف ارضا والضرب والغمر فى الطين..
تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى..
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