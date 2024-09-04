لماذا تستهدف المليشيا أئمة المساجد وحفظة القران الكريم..

آخرهم الشيخ/الفاضل الهادي امام مسجد قرية مجنون (جنوب غرب ولاية الجزيرة) ، والمواطنة غيداء عبدالقادر..

أستهدفت مليشيا الدعم السريع القرية بالتدوين ، ثم هاجمت القرية امس ، ونهبت وسلبت كل شىء ، وأهانت المواطنين بالزحف ارضا والضرب والغمر فى الطين..

تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى..