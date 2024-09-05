من المجتمعات التي اذاقت الجنجويد الأمرين اهلنا قبيلة دار حامد في شمال كردفان والتى خرجت في متحرك شواطين لاقن بعد تعديات مخزية للمليشيا على دار حامد والغدر برجالها –

كان انتصار دار حامد مؤلما للجنحويد والذين عادوا من بعده للغدر بنفر كريم من دار حامد ولكن شواطين الملاقاة كانوا حضورا دائما حتى اعجزت الجنجويد المواجهات فلجأت إلى أسلوب شراء أصحاب الذمم الضعيفة وهم المجموعة التى أخرجت بيانا في منطقة أم قرفة بإسم القبيلة ولكن الرد جاء حاسما من اتحاد ونظارة دار حامد

إن دار حامد جزء من المقاومة وفصيل متقدم فيها ولقد حجزت القبيلة باكرا موقعها في تاريخ معركة الكرامة ولن يستطيع الجنجويد تشويه هذه السيرة والصورة ولن يذهب معهم في أي مكان واي زمان إلا من يشبههم من سواقط القوم وشواذ القواعد

ستموت عصابة الجنجويد وفي نفسها شيء ممن جعلها تهزيء :-

*الجنني يمة دار حامدي*

*العذبني يمة دار حامدي*

*الطيارة -غير مسارا*

*من بارا للخرطوم*

*حمانى النوم-*

*ليل نهار ما بنوم*

*يمة دار حامدي*

بقلم بكري المدنى