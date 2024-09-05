لدى النساء.. اختبار دم بسيط يتنبأ بأمراض القلب قبل 30 عاما

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تحليلًا بسيطًا للدم يمكن أن يتنبأ بخطر إصابة النساء بأمراض القلب والأوعية الدموية قبل 30 عامًا من حدوثها.

ونُشرت الدراسة يوم السبت في مجلة “نيو إنغلاند الطبية” وجرى عرضها خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. وأشارت إلى أن قياس نوعين من الدهون في الدم إلى جانب البروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية (CRP)، الذي يعتبر مؤشرًا على الالتهاب، يمكن أن يتنبأ بخطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد سنوات عديدة.

شملت الدراسة نحو 30 ألف امرأة، بمتوسط عمر 55 عامًا، خضعن لتحليل الدم بين عامي 1992 و1995، وتمت متابعتهن على مدار 30 عامًا.

وتناول الاختبار مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL)، والمعروفة بالكوليسترول الضار، إلى جانب البروتين الدهني (A)، والبروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية (CRP)، وهو بروتين ينتجه الكبد ويزداد مستواه عند حدوث التهاب في الجسم.

وأفاد الدكتور بول ريدكر، مدير مركز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”، بأن “أقوى مؤشر للمخاطر كان قياسًا بسيطًا للالتهاب في الدم يُعرف بالبروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية (CRP)، يليه مستويات الكوليسترول والبروتين الدهني (A)”.

وخلال هذه الفترة، عانت 3662 مشاركة في الدراسة من نوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو مشكلات في الدورة الدموية، أو حدثت لهن وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي لديهن أعلى مستويات من الكوليسترول الضار زادت لديهن الإصابة بأمراض القلب بنسبة 36 في المئة، واللواتي لديهن أعلى مستويات من البروتين الدهني (أ) زاد الخطر لديهن بنسبة 33 في المئة.

ووضعت أعلى مستويات البروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية (سي آر بي) النساء في خطر بنسبة 70 في المئة.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي لديهن مستويات عالية من جميع الاختبارات الثلاثة كن أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 1.5 مرة، وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بأكثر من ثلاثة أضعاف.

و أشار ريدكر إلى أن “معرفة المخاطر الثلاثة المتوقعة ليس فقط بعد خمس أو 10 سنوات، بل بعد 20 و30 عاما، يمنحنا خريطة طريق لكيفية استهداف علاجات محددة للمريض الفرد، بدلا من نهج “مقاس واحد يناسب الجميع”.

وأوضح أنه “في حين يقيس معظم الأطباء الكوليسترول، فإن القليل منهم يقيس البروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية (سي آر بي)، والبروتين الدهني (أ)”.

وقال الباحث إن حقيقة أن اختبار دم مركب واحد تنبأ بالمخاطر بعد 30 عاما أمر “مدهش”.

وعبر عن أمله أن تساعد هذه النتائج في تحديد طرق مبكرة للكشف عن أمراض القلب والوقاية منها.

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