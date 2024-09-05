الداخلية تكشف حقيقة تعدي رجل مرور على مواطن لفظيًا والتعسف في اتخاذ الإجراءات حياله

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم فيه أحد الأشخاص أن رجل مرور تعدى عليه لفظيًا وتعسف في اتخاذ الإجراءات ضده.

وقد رصدت المتابعة الأمنية انتشار هذا المقطع، حيث يدعي الشخص أنه أثناء قيادته سيارته على أحد الطرق، استوقفه رجل مرور وقام بالتعدي عليه لفظيًا وتعامل معه بشكل تعسفي.

وبعد الفحص، تبين عدم صحة هذه الادعاءات. واتضح أن الحادثة وقعت بتاريخ 2 من الشهر الجاري، حيث كان الشخص الظاهر في الفيديو يقود سيارة ملاكي في منطقة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية. وقد استوقفته أحد التمركزات الأمنية بسبب ارتكابه مخالفات منها استخدام السيارة الملاكي في غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى سيارة نقل، بالإضافة إلى تركيب ستائر تحجب الرؤية في السيارة.

وتم سحب تراخيصه واتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى دون ثمة تجاوزات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.

بوابة الأهرام