ضبط شركة دعاية وإعلان غير مرخصة للترويج لمنتجات مجهولة عبر القنوات الفضائية

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط مدير مسؤول عن شركة دعاية وإعلان غير مرخصة في الجيزة، كان يقوم بالترويج لمنتجات عبر قنوات فضائية غير مرخصة.

كشفت التحريات أن أحد الأشخاص قد أنشأ وأدار شركة دعاية وإعلان “بدون ترخيص” في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث استخدم أجهزة حاسوب محملة بإعلانات لمنتجات دوائية ومكملات غذائية، وقام بترويجها عبر قنوات فضائية غير مرخصة، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الخضوع لرقابة الجهات المختصة، مما يعد مخالفة للقانون.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف الشركة وضبط المدير المسؤول.

وأثناء التفتيش بحضوره، تم العثور على جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه غير القانوني، بالإضافة إلى كمية من المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية، وختم أكلاشيه.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام