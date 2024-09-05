راشد عبد الرحيم: البرهان في الصين
إرتفعت الآمال في نتائج كبيرة لزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق اول البرهان للصين . وصلت الآمال إلي حد تحقيق نتائج تؤدي لوقف الحرب قريبا إنتصارا او سلما .
طبيعة الزيارة لا تمكن من الوصول إلي كل ذلك .
إنها زيارة ضمن مناسبة مهمة و كبيرة فيها العديد من رؤساء الدول و الوفود .
إن الذي تحقق بالنظر لطبيعة الزيارة كبير و مهم خاصة في المجالات الإقتصادية المختلفة .
لم تبحث الزيارة مجالات عسكرية و لم يكن في وفدنا ممثلين للقوات المسلحة حتي يتم بحث هذه القضايا المهمة .
الصين لها منهجها في ترتيب علاقاتها الخارجية و علي رأسها حجم إستثماراتها معنا .
زرت الصين مع صحفيبن افارقة و كان ترتيب بروتوكلات الإجلاس يتم بصورة واحدة و علمت انها تحددت وفق إستثمارات الصين في كل دولة و حجم التجارة البينية و كان مقعدي قريبا من الأخير .
بعد الحرب ستتسع الأنشطة الإقتصادية و هي فرصة للسودان ليبني علاقات قوية مع الصين خاصة و ان لنا تجارب مميزة معها .
زيارة الرئيس البرهان و وفده كانت كبيرة و حققت اقصي ما يمكن أن يتم . فقد تم الاتفاق علي مشروع لإعادة هندسة المؤسسات و هذا يعالج ازمة سودانية عميقة .
كما تم أيضا الإتفاق علي إنتاج كهرباء من الطاقة النظيفة .
و الأهم من كل ذلك تنشيط العلاقة مع اكبر شركات النفط و التي حققت نتائج كبيرة في السودان و هي شركة CNPC و التي ستعمل علي إعادة بناء مواقع النفط التي دمرتها المليشيا .
من المهم أن تتسق الآمال مع الجهود و علينا ان نبذل جهدا أكبر مع الصين و هذا مهم لنا داخليا و خارجيا لاسيما و أنها دولة لها وجودها العالمي الكبير في مجلس الأمن و الأمم المتحدة .
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة