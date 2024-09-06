تسجيل 261 إصابة جديدة بالكوليرا في أربع ولايات

استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه اليومي، عصر الخميس، تقارير الوضع الوبائي للكوليرا بالبلاد،، الإشراف وزيارة مراكز العزل، وصحة البيئة والرقابة على الأغذية.

بجانب تعزيز الصحة ومراكز الإيواء. وكشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا بالبلاد، عن تسجيل (261) إصابة جديدة فى (4) ولايات،بكسلا (152) إصابة، نهر النيل (78)إصابة، القضارف (30) إصابة،فيما سجلت الشمالية إصابة واحدة، وسجلت محليات بربر، الدامر(نهر النيل) اكثر الاصابات ، وريفي همشكوريب (كسلا)،ليرتفع التراكمي إلى(4190) إصابة.

لافتا إلى (5) حالات وفاة من جملة الإصابات الجديدة، بينها حالة واحدة بكل من كسلا(تلكوك)، القضارف(قلع النحل)، وثلاث حالات وفاة بنهر النيل(واحدة بالدامر وحالتين ببربر)، بتراكمي بالولايات المتأثرة (156)وفاة.

وأشار تقرير زيارة مراكز العزل، إلى الحاجة الماسة لمزيد من المراكز لمجابهة الزيادة في الإصابات، في حين نوه تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية إلى تنفيذ أنشطة في المحاور المختلفة بالولايات المتأثرة بالمرض، مع الوقوف ميدانيا على الأوضاع بمركز للعزل بمحلية كسلا.