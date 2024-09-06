سؤال: القحاتة ومتعاوني المليشيا من السياسيين والناشطين أتباع قحت، كلهم عددهم كم؟ 50 أو 100؟ ولكن بالضجيج الإعلامي يظهرون أكبر!

لنقل 500، لنقل ألف؟

كم هم أمام 45 مليون مواطنين سوداني يتعرضون للألم حاليا بسبب أن هؤلاء العاقين لوطنهم وأهلهم اختاروا المليشيا تحت مبرر الحياد ونظرية الطرفين؟ بسبب أن لديهم حالة جنون سلطة وقوة عين في الكذب ونشر الشائعات؟ هم ماكينة انتاج دعاية الكوزوفوبيا وارهاب الجميع بترديد الاتهامات والبحث عن أدلة إدانة للجيش؟ وابتزازه؟

هم في يوم واحد يمكن بالنسبة للشعب السوداني إنهاء أمرهم بأي طريقة متحضرة يريد، بإعلان المقاطعة لكلامهم وحظر حساباتهم، وليس بالتعرض لهم ولحياتهم مباشرة.

لو كل الشعب رفع أكفه إلى الله في يوم واحد وسأل الله أن يكفي شرهم للسودان بما يريد؟ وأن يعاملهم بما يستحقون؟ لن يبقى منهم إلا من كتب الله له الهداية.

هل من مقترحات يوم أو لحظة كل يوم للدعاء عليهم، أو نبدأ الدعاء ولا نتوقف حتى يفصل الله بيننا وبينهم.

مكي المغربي