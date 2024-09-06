شيطنة البدو الرحل

الفيديو المنتشر لتحرش لاجيئ الجنينة في تشاد بقافلة للرحل مؤسف والأكثر أسفا الترويج له باعتباره دليلا على مغادرة عرب الشتات للسودان لفشل مؤامرة إستيطانهم فيه.

واضح جدا انهم من مجموعات الرحل عابري الحدود الأفريقية المعاصرة التي سبقوها بقرون وغالبهم لا يعلم عنها شيئا.

كما أن عبارة عرب شتات نفسها صفة شيطنة والأصح أن يقال رحل بدون حقوق مواطنة (بدون Stateless) لأن الدولة الأفريقية الحديثة عجزت أو تعمدت لاعتبارات قومية عن التعامل مع مطلوباتهم.

إن عبارة عرب الشتات تبرر استهداف البدو حيثما ذهبوا

كما أن ليس كل البدو الرحل عرب ففيهم زغاوة رحل ومجموعات مؤثرة عدديا مثل الأمبررو.

وللأسف فمجموعات البدو الأمبررو اليوم في غرب أفريقيا تعلمت حمل السلاح وبدأت في تكوين حركات مسلحة مؤثرة في تشاد وأفريقيا الوسطى وبدأت قريبا في نقل نشاطها لدولة جنوبسودان في غرب بحر الغزال.

الأمبررو بالذات أتوقع لهم أن يكونوا صداع غرب أفريقيا القادم.

#كمال_حامد 👓