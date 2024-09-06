حسن إسماعيل: الصين … اليوم قبل الغد !!

> تأخرت اتصالاتنا بالصين كثيرا وهاهي تلتئم ضمن محفل عام هو منتدى التعاون الصيني الأفريقي والذي يضم في عضويته(50) دولة أفريقية والذي أرجو أن يكون مدخلا لاستعادة مسار العلاقات السودانية الصينية والتي سرنا فيها مسافات مثمرة ثم انقطعنا مثلما انقطع كل شئ بعد صيغة ( ٢٠١٩م) المشؤومة)

> ولكن لماذا الصين ؟ ولنجيب على هذا دعونا نفتتح معرض الأرقام والذي يعبر عن العلاقات الصينية الافريقية وليست السودانية حسب حتى ندرك حجم الفائدة التي اضعناها على السودان منذ مجئ حكومة حمدوك سيئة الذكر

> منتدى التعاون الصيني الافريقي تلتئم دورة انعقاده التاسعة على مستوى الحكومات والشركات ودورة انعقاده الرابعة على مستوى الرؤساء…

> تحضر المنتدى قرابة السبعمائة شركة… ثلاثمائة منها صينية واربعمائة افريقية

> الصين أكبر شريك اقتصادي لأفريقيا منذ خمسة عشر سنة بتبادل تجاري وصل إلى ( 160مليار دولار)

> وبلغت الاستثمارات المباشرة للصين في افريقيا حوالي (40مليار دولار)

> التزمت الصين في منتدى ٢٠٢١م برفع الصادرات الأفريقية إلى الصين( 300) مليار دولار خلال الفترة من ( 2022م-2024م)

> وعقدت الصين(27) اتفاقا مع (27) دولة لإزالة الازدواج الضريبي لا أدري هل نحن من ضمنها؟

> والأهم من ذلك أن الصين وصلت لاتفاق مع (34) دولة افريقية لحساب القيمة الجمركية ل98%) من صادرات تلكم الدول كقيمة صفرية ولا أدري أيضآ إن كنا من ضمن تلكم الدول؟

> وخصصت الصين مبلغ 10 مليار دولار لتحسين مستوى سلع الصادر من افريقيا وخصصت ذات المبلغ لرفع كفاءة صادر شركات القطاع الخاص في افريقيا ويبقى ذات السؤال هل نحن ضمن تلكم الدول أم لا ؟

> مدخل الصين للتعاون الإقتصادي مع أفريقيا هو قناعتها أن دول القارة تخضع لشروط مجحفة وظلومة تفرضها عليها مؤسسات التمويل المالي المسماة دولية ويسيطر عليها الاوربيون في البنك الدولي والصندوق ونادي باريس

> والأهم من كل الذي ذكرته عاليه هو أن الشراكة مع الصين خالية من الحمولات والظلال والأجندات السياسية أو اشتراطات التمحور وفق مسار الصراعات السياسية والعسكرية الدولية

> عزيزي الفريق البرهان… الصين أفضل شريك إقتصادي في ظروف الحرب لتعويض الاستنزاف الذي يسببه التمرد والصين افضل شريك اقتصادي لمرحلة مابعد الحرب لاعمار مادمره التمرد

> عزيزي الفريق البرهان نتطلع لأول قرار يعيد الحكومة السودانية من مرحلة ( تواه أنا) إلى جادة الطريق هو اصدار قرار من سطرين فقط … ( تشكيل مجلس التعاون الإقتصادي السوداني الصيني من دستوريين ورجال أعمال ومن استراتيجيين وخبراء واعلاميين اقتصاديين والسلام )

حسن إسماعيل