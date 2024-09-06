العبور والانتصار

لم تفهم تقزم عبارة الفاشل دوك (سنعبر وننتصر) جيدا. لأن الرجل عبقري ومن طراز فريد. يعجز مثل هؤلاء ما يرمي له. قصد الرجل أن من (بيننا) اليوم هو من سيعبر بالسودان وينتصر على كل العقبات. وهذا الذي يحدث هذه الأيام. البرهان كرئيس دولة ممثلا للسودان في قمة الصين. وقريبا في نيويورك في قمة المستقبل. الصين سوف تدخل في شراكة اقتصادية (استراتيجية) مع السودان. وفوق كل ذلك أبدت استعدادها للمشاركة في تعمير السودان بعد انتصار البرهان على عقبة حميدتي الذي شارف على النهاية. والبرهان بخطوات ثابتة يحقق في شعار حمدوك على أرض الواقع. إذ يطل علينا من نافذة الغباء مستشار البعاتي (الباشا صفيق) قائلا: (٨٠٪؜ من الشعب السوداني يؤيد الدعم. المواطنون في الشمالية ونهر النيل يطلبون من الدعم السريع أن يأتي ليسيطر على مناطقهم. سنطلب من المدنيين الذين جاءت بهم ثورة ديسمبر “يقصد القحاتة” تشكيل حكومة في الخرطوم). وخلاصة الأمر رسالتنا للحامض دوك ليتك تقنع الباشا وأمثاله من تلك الخطرفات المضحكة لكي يفسحوا المجال للبرهان لتكملة (هشتاق) تقزم (شكرا حمدوك) على أرض الواقع.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٣٤/٩/٤