ياخذ اموال باسم البرهان ويتحدث عن سيطرته الكاملة على مكتب الرئيس

سماسرة بورتسودان(1)

يتحدث عن سيطرته الكامله عن مكتب الرئيس.

ياخذ عمولات وهمية لتحديد مواعيد مع بعض المسؤولين

ياخذ اموال باسم البرهان وباسم الهيئة الشعبيه التي لم ولن يعرف عنها شيئا سوى في مقالات يتبضع منها عند الحاجة وهذا كله دون علم السيد الرئيس.

دخل عبر الصادق اسماعيل وحسن عقيد المعروف باسم كابار.

يعمل بالدجل والشعوذة تم منعه من الدخول إلى السيد الرئيس وعنده عطر يمسحه ليسلم علي المسؤولين لينفذوا له ما يريد.

نعلم أنه يكذب ويكذب ويتحرى الكذب لذلك نريد كشف أمره لكي لا يشوه صورة القيادة.

شخصيات انتهازية تشوه صورة الدولة والمسؤولين، التغاضي عن أفعالهم أتاح لهم فرصة التمدد.

معركة الكرامة ليس ضد المليشيا وحاضنتها بل ضد كل انتهازي يتكسب زورا وبهتانا باسم المبادرات الشعبية.

Basher Yagoub