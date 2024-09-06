عائشة الماجدي: يا (عمر النعمان) لا أحتمل أن أرثيك أو أقرأ عنك رثاء ولكن

قالها (عمر النعمان ) هكذا بدون ألقاب قالها ورفاقه الشهداء الأبرار( حالفين بربنا يا وطن أعداك نفني مقاصدا…يلقونا نيران في البدن لحماك وأكتر من كدا )….

-ويستشهد واحد من أبناء ( الخنادق والبنادق والفكرة ) خنادق الوطن وبنادق الكرامة وفكرة أن لا يظل في هذا الوطن متمرد أو خائن أو عميل..

-بالأمس يلتحق (عمر النعمان ) بركب شهداء الوطن ومعركة الكرامة (عبد الرحمن الطيب ، وعثمان مكاوي ، ومحمد صديق ، ومحمد المعتز ) ورفاقهم الشهداء ونلتحق نحن بقافلة ( الحزن النبيل ) لا قافلة ( البكاء والعويل ) فالبكاء والعويل على ( الفوارس ) عيب..

-رحلوا رجال (حمرت دمائهم خضار الكاكي ،رحلوا لا زفه، لا حنوط لا بواكي ) لا بواكي على الفرسان بل حزن نبيل وصبراً جميل لا بواكي على الرجال فيكفيهم ان أرض السودان تشرّبت من دمائهم الطاهرة وشرِّب غيرهم من (سفهاء تقزم ) ومرتادي ديار دقلو من خمر العمالة والإرتزاق ويشرب ( اولاد جمعة دقلو ) من كأس المذلة والإهانة والخيانة للشعب والوطن …

-( عمر النعمان ) وأخوانه الأبطال شهداء لم نرتوي من سنين أيامهم بيننا كانوا كالنسمة كانوا يشبهوا إشراقات الفجر ولون البشارات الصادقة جاءوا لهذه الدنيا ليكونوا عناوين لصفحات ورايات ترفرف في سوح الرجالة والبسالة وضعوا بذرة دمائهم في أرض السودان المباركة لينبتوا بعدهم شباب كله عز ومفخرة وجعلوا في رحم الأرض وأحشائها أجنة الضكرنة وحب الوطن ليسقوا البقية بحبل سري طاهر ونضيف ..

-التراب الذي يتساقط من بوت عمر النعمان وصحبه أشرف من هامات كل ملايش الدعم السريع ومن يساعدهم من أهل المعايش والزمان مسغبة وبائعي الوطن والشعب والضمير الميت …

-يقيني أن أرض إرتوت بدماء ( عمر النعمان ) الذكية لن تُخذل أبدًا وبمشيئة الرحمن يتحقق فيها النصر وإن طال الليل ..

أمشوا ودعناكم الله

عائشة الماجدي