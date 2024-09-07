لإن ذهنية (تقدم) إقصائية ، فإن كل الكون (ممحور) حولهم ، حتى المليشيا (So cute) لمجرد إنها ألتقت بهم ووقعت معهم إعلان سياسي..

وفى جنيف أسقطت كل قضايا ومطالب المواطنين والوطن لأن مليشيا الدعم السريع نظرت لهم..

هذا التضخم فى (الأنا) هو سمة غالب قادتها (حمدوك ، أبناء الصادق ، الناطقون باسمها ، وبعض النشطاء) ، وهذا مفتاح شخصياتهم..

ولذلك ربطوا كل قضية الحرب فى عودتهم للسلطة ، ودون ذلك تغاضوا عن كل جرائم وانتهاكات المليشيا..

يا للسقوط المريع..

لن تسمع احد منهم يتحدث عن المرتزقة ، ولا حصار المدن ، ولا اعادة الممتلكات ، ولا الخروج من المنازل والدور ، ولا وقف تدوين الأحياء السكنية أو تدمير البنيات ، لن يتحدثوا أبدا.. فهم فى شغل عن ذلك بان يكون المدخل لذلك عودتهم للسلطة..

يا للغشامة السياسية..



ابراهيم الصديق على

6 سبتمبر 2024م