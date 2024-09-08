إحباط تهريب 13579 قرص مخدر اللاريكا عبر مطار حمد الدولي

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي محاولة تهريب أقراص اللاريكا المحظورة، بعد الاشتباه في صندوق يحتوي على سخان مياه ضمن أمتعة أحد المسافرين.

وبعد التفتيش، تم العثور على الأقراص المخدرة مخبأة بشكل سري داخل السخان، وبلغ مجموعها 13,579 قرصًا.

تأتي هذه العملية ضمن إطار التدابير الأمنية الصارمة التي تتبعها إدارة الجمارك لضمان حماية الوطن وسلامة المواطنين، مؤكدةً يقظتها الدائمة وقدرتها على كشف ومواجهة مختلف أساليب التهريب التي يستخدمها المهربون.

يشار إلى أن الهيئة ضبطت مؤخرا عددا من الضبطيات المتتالية لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذي تبنته في الفترة الأخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

الشرق القطرية