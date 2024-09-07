ضبط شخص يزاول السحر والدجل والعلاج الروحي عبر فيسبوك بتهمة النصب

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية، عن قيام شخص عاطل، له سجل جنائي، بعمليات نصب واحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مدعيًا قدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية. كما كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم القبض عليه في منطقة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت تورطه في النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصري اليوم