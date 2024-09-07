«وفاة طبيعية أم شبهة جنائية؟».. التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة موظف داخل مترو المرج

كشفت تحريات مباحث القاهرة تفاصيل وفاة موظف داخل محطة مترو أنفاق المرج، حيث تبين أن الوفاة كانت نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وأوضحت التحريات أن الموظف توفي بشكل طبيعي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد أي شبهة جنائية مرتبطة بالحادث.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حالة وفاة داخل محطة المترو، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث للتحقيق.

تبين العثور على جثة «علي، م» موظف، قد فارق الحياة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة ولا توجد شبهة جنائية، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة.

المصري اليوم