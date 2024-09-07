لماذا لا يستطيع المدخن الإقلاع عن السجائر؟

كشف الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، سبب عدم قدرة كثير من المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

وبين موافى، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، سبب الإقبال على التدخين، مشيرًا إلى أن «النيكوتين» هو أفضل دواء للضغط العصبي، ولكنه في نفس الوقت «قاتل».

واستنكر الإصرار على التدخين قائلًا: «إذا كان النيكوتين ضد الضغط العصبي بس هيجيب لك سرطان، هتفضل تاخده برضه؟!».

وعن سبب عدم القدرة عن الإقلاع عن التدخين، أوضح «موافي»، أن تعريف الإدمان قد تغير، مبينًا أن تعريف الإدمان كان: هو تعاطي الإنسان لمادة حال الإقلاع عنها بشكل مفاجئ قد تسبب أعراض انسحابية قد تودي بحياة الإنسان مثل «الهيروين» وغيره.

وأضاف: «عشان كده مينفعش عيان يجيلي العيادة يقول لي: أنا باخد هيروين أقول له: بطل، أبقى أنا مش مذاكر، إنما أقول له: أدخل مصحة، عشان يسحبوا منه المادة تدريجيا إلى أن يعود لما كان عليه».

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن تعريف الإدمان تغير وأصبح: أي مادة مادة تشكل مستوى في الدم يصبح الإنسان مدمن لها.

وتابع: «بالتعريف الجديد السجائر بقت إدمان، عشان كده مش عارف تبطل، النيكوتين بقى له رقم في الدم بتاعك».

المصري اليوم