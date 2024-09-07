🔴 “المرجح ان حميدتي ميت، وظهوره يتم عبر تقنيات الروبوتات الشبيهة بالإنسان Humanoid Robotics”

. الروبوتات الشبيهة بالإنسان Humanoid Robotics. حميدتي والخديعة!

فتح افاق النقاش،والاحتمالات ؛

هل حميدتي حي ؟

يحتمل انه حي، لكن يوجد احتمال انه غير حي!!

شخصيا أرجح احتمال انه ميت على احتمال انه حي ، وقد ظهر هذا التوجه من قبلي منذ ظهوره الأول في صور ثابتة توضح مقابلة له مع الرئيس اليوغندي موسيفيني .

فقد قمت بإنشاء صورة مولدة بالذكاء الصناعي من صور حميدتي مع موسيفيني وزرعت فيها ملامح وجهي انا ( وليد محمد المبارك ) وهذه الصور يتداولها الناس حتى الان على اساس انها صورة لشبيه حميدتي يدعى مامادو عيسي.

لم اصرح كثيرا في موضوع صناعتي بتقنية رخيصة لصور ممادو عيسى – الا عند السؤال المباشر – وتركت التجربة تذهب لأبعد مدى لاغراض علمية بحتة ، وقد جمعت منها بيانات عظيمة عن استخدام الذكاء الصناعي ( التزييف العميق Deep fake) في الإشاعة والاستخدام السياسي ومدى تقبل الناس لها على مختلف المستويات، ويحتمل ان انشر النتائج في ورقة علمية بعد تحليل البيانات التي تم جمعها، كان الله هون.

المهم..

عندما أعلن عن ظهور حميدتي لم يكن افتراضي يسير نحو التزيف العميق Deep fake ، خاصة بعد ظهور حميدتي في أكثر من مناسبة ودولة ومن اكثر من شخصية، بل كنت اتوجه بظنوني نحو تقنيات اكثر تطورا وارتباط بالواقع؛ شي مختلف أقرب إلى لتقنيات الواقع المختلط Mixed Reality وهي تقنية جديد هجين من دمج تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز Virtual Reality and Augmented Reality .

لكن أيضا لم يكن الموضوع مقنع بالصورة الكافية، فما زال الامر في اطارة الافتراضي اكثر من اطاره الواقعي!!

واصلت البحث وكان أقرب ما توصلت اليه ، ان كان ثمة تقنية في الأمر فسيكون لا محال انها ذات علاقة بصناعة الروبوتات ، ومؤشري الرئيسي في هذا الامر كان في البدلة التي يرتديها حميدتي ( المفترض ) في شيئين :

– ارتدأ حميدتي للبدلة الزرقاء لفترة طويلة جدا ومقابلة اكثر من مسئول ورئيس دولة بنفس البدلة ، رغما عن انه في آخر الايام أصبح شكلها غير مقبول وغير لائق – هذا الامر يتعارض من الصورة النمطية المرسومة حول حميدتي في آخر السنوات حيث كان يقدم نفسه كشخص مهندم أنيق لا يكرر ما يرتديه!_.

– تصميم البدلة نفسه غريب جدا وغير معتاد ، فالبدلة لها جيبين في أسفل الجزء اليمين منها!!، جيبين في نفس المكان !! وكأنهما قد وضعا هنا لتغطية شي ما!؟ والغريب انه تم تغير البدلة بعد عدة أيام ومقابلات متعددة – سفرية جنوب أفريقيا تحديدا – وتم تغير لون البدلة ولم يتم تغيير تصميمها الغريب !!

شخصيا قد كنت وصلت إلى استنتاج منذ الأسابيع الأولى مفاده الاتي :

” المرجح ان حميدتي ميت ، وان ما يستخدمه الان في الاعلان عنه يتم عبر تقنيات الروبوتات الشبيهة بالإنسان Humanoid Robotics ”

اعترف بأن هذا الاستنتاج حاد ومتطرف جدا ، لكني مقتنع به ، لم اجادل فيه كثيرا لان المعلومات الواردة عن هذا الامر قليلة؛



لكن.. في هذا الشهر تحديدا تم الكشف عن المزيد في ما يخص هذه التقنية ، وهو ما ساعدني في ان اتجرأ وأعلن عن رأئي واستنتاجي بوضوح ، مع الإشارة إلى انه يظل مجرد رأي وتخمين وتوقع ينقصه الكثير لاثباته.

وحميدتي يا ميت 😁

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وليد محمدالمبارك احمد

سأضع في المداخلات الأولى صورا متعددة لبدلة حميدتي وتصميمها العجيب و القبيح