🔴 الدعامة طلبوا فدية 6 مليون جنيه لإطلاق سراح مهندس سوداني وبعد ان دفعت أسرته اكتشفت انه تمت تصفيته قبل شهر
المليشيا المجرمة أختطفت المهندس خالد عبدالباقي علي خالد من منزلهم في القرية X محلية الحصاحيصا ولاية الجزيرة، في يوم 5 اغسطس الماضي، و قامت بتصفيته يوم 7 اغسطس, و طالبت أهله بدفع فدية 6 مليون جنيه لإطلاق سراحه ولم تخبرهم بتصفيته،
وقامت الأسرة المكلومة بدفع الفدية، غير أن المليشيا قالت لهم تم ترحيل الرهينة إلى الخرطوم و عليكم الانتظار إلى أن يتم إحضاره اليكم، و بالأمس الخميس 5 سبتمبر أبلغوهم بكل صلف و عنجهية بأن ولدكم دا تمت تصفيته قبل شهر.
اللهم اغفر لعبدك خالد عبدالباقي و ادخله فسيح جناتك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً و إنا لله و إنا إليه راجعون.
Khalid Ahmed Gorashy
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