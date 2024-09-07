🔴 الدعامة طلبوا فدية 6 مليون جنيه لإطلاق سراح مهندس سوداني وبعد ان دفعت أسرته اكتشفت انه تمت تصفيته قبل شهر

المليشيا المجرمة أختطفت المهندس خالد عبدالباقي علي خالد من منزلهم في القرية X محلية الحصاحيصا ولاية الجزيرة، في يوم 5 اغسطس الماضي، و قامت بتصفيته يوم 7 اغسطس, و طالبت أهله بدفع فدية 6 مليون جنيه لإطلاق سراحه ولم تخبرهم بتصفيته،

وقامت الأسرة المكلومة بدفع الفدية، غير أن المليشيا قالت لهم تم ترحيل الرهينة إلى الخرطوم و عليكم الانتظار إلى أن يتم إحضاره اليكم، و بالأمس الخميس 5 سبتمبر أبلغوهم بكل صلف و عنجهية بأن ولدكم دا تمت تصفيته قبل شهر.

اللهم اغفر لعبدك خالد عبدالباقي و ادخله فسيح جناتك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً و إنا لله و إنا إليه راجعون.

Khalid Ahmed Gorashy