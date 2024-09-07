زيادة إحتمالية إنهيار سد السرج وتدمير دولة السودان

….كهوف سد السرج….

يمكني اليوم وبكل ثقة أن أؤكد أن الإنهيار الذي حدث تحت (قدمة) سد السرج في المنطقة الجيولوجية الضعيفة هو إنهيار ناتج عن (كهوف جيرية) تحت سد السرج.

شكل حواف الإنهيار تؤكد أنه إنهيار فجائي نتج عنه كسر الطبقة العليا الطينية للـ (القدمة) وظهر تحتها (فراغ كبير).

هذا الكسر بهذه الشكلية هو نوع من أنواع (الإنهيارات الأرضية) للكهوف الجيرية الموجودة تحت سد السرج في منطقة (الفاليت)

أكيد سيأتي أحد يتفلسف على العبد لله ويردد نفس السؤال الغبي إياه, يعني الشركات الإيطالية والفرنسية والصينية شغالة في سد النهضة ولم تدرك أن تحت سد السرج يوجد (كهوف).

الإجابة هي أنهم جميعا يعلمون بوجود (كهوف) تحت أساسات السد الخرساني وسد السرج. ولكنهم (أكدوا) أنهم قد (أصلحوا) كل تلك الكهوف ومافيش أي خطر مستقبلي منها.

الواضح هنا أن (الزمن) بدأ يختبر جودة تنفيذ تلك الشركات والتي كانت تعمل من منظور (أرخص التكاليف على حساب الآمان).

في المنظر العام .. يبدوا التصميم رائع .. ولكن الشيطان يكمن في تفاصيل (التنفيذ)والشيطان وعاشيرته يكمن فيما بعد (الخدمة) وخاصة أول (3 سنوات).

الصور الملحقة لأحد السدود الأمريكية الموجودة في نيويورك والتي ظهر فيها أيضا إنهيارات نتيجة (كهوف) .

بمعني أن لا الأمريكان ولا الطالينة أكبر من التحديات الجيولوجية.



د. محمد جافظ

