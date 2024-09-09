حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: العالم كله يدرك أن ميليشيا قوات الدعم السريع تتبع نمطاً متعمداً للجرائم

قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأن منهجية عمل لجنة تقصي الحقائق في السودان غاب عنها تفصيل طبيعة الجرائم كما أن عدم حضور البعثة للسودان واكتفائها بزيارة بعض دول الجوار غير كافِ

– لا يمكن تصنيف الجرائم على أساس أنها قد حدثت من طرفين متساويين فالعالم كله يدرك أن ميليشيا قوات الدعم السريع تتبع نمطاً متعمداً للجرائم والعقاب الجماعي والإرهاب.

– لن يقبل الشعب السوداني نزع سيادة الدولة من خلال فرض دخول قوات أممية تحت مبرر حماية المدنيين

– لقد أثبتت التجربة أن هذه التدخلات تزيد الصراع ومن قتل المدنيين على المدى البعيد وتهدد الاستقرار وتقود لفشل الدول

– المطلوب تعزيز التعاون مع الدولة وأجهزتها والتأكيد على تنفيذ اتفاقية إعلان جدة لحماية المدنيين