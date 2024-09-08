مسؤولة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف: المسروقات تم توزيعها في حدود السودان مع بعض دول الجوار ولا سيما جمهورية جنوب السودان

قالت مسؤولة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف في السودان لـ”الشرق” بأنه تمت سرقة محتويات من المتحف القومي في الخرطوم.

متحف السودان القومي تعرض لعملية نهب كبيرة و شاحنات حملت مقتنيات أثرية عن طريق أم درمان إلى غربي البلاد