هبوط اضطراري لطائرة في تركيا بسبب رسالة في المرحاض

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن طائرة تابعة لشركة فيستارا إيرلاينز الهندية هبطت اضطراريا، الجمعة، نحو الساعة 4:30 مساء (1330 بتوقيت غرينتش) في أرضروم بشرق تركيا بعد العثور على رسالة في المرحاض مكتوب عليها “قنبلة على متن الطائرة”.

وذكر يرلي قايا في منشور على منصة إكس أن اثنين من خبراء المفرقعات استعانا بكلب مدرب وما زالا يفتشان الطائرة مضيفا أن إجلاء 234 راكبا و13 من أفراد الطاقم جرى بسلام.

وقال متحدث باسم فيستارا لرويترز “جرى تحويل رحلة فيستارا يو.كيه 27 إلى تركيا بعد أن أقلعت من مومباي في طريقها إلى فرانكفورت بسبب مخاوف أمنية لاحظها طاقمنا في أثناء وجودهم على متن الطائرة” مؤكدا أن الطائرة هبطت في أرضروم.

وأضاف المتحدث “وفقا للبروتوكول، أُخطرت السلطات المعنية على الفور وبدأنا تعاونا كاملا مع الأجهزة الأمنية لاستكمال عمليات التفتيش الأمنية الإلزامية”.

وكتب وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو على منصة إكس أن حركة هبوط وإقلاع الطائرات في مطار أرضروم توقفت حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي بسبب الحالة الطارئة.

رويترز