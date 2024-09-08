كانا ينقبان عن الآثار.. مصرع شقيقين إثر انهيار جدار منزل في أسوان

لقي شقيقان مصرعهما السبت جراء انهيار جدار منزل عليهما في منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية بمحافظة أسوان أن سبب انهيار الجدار يعود إلى قيام الشقيقين بالتنقيب عن الآثار في نفس المنطقة.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بمصرع الشقيقين إثر انهيار الجدار، وعلى الفور تم نقلهما إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات أن الشقيقين هما “إبراهيم.ز، 45 عامًا” “عزب. ز، 42 عامًا”، وتم نقلهما إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

الشروق نيوز