ما فوائد تناول المرأة للأسماك خلال فترة الحمل؟

كشفت دراسة حديثة عن إمكانية حماية الجنين من بدايات التوحد أثناء الحمل من خلال تناول الأم للأسماك الغنية بالعناصر المفيدة لنمو دماغ الطفل. وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فريقًا من جامعة دريكسل الأمريكية تابع حوالي 4000 سيدة حامل لدراسة تأثير تناول الأسماك على الوقاية من التوحد.

ووجد الباحثون أن تناول الحوامل للسمك مرة واحدة شهريًا يقلل من خطر إصابة الطفل بالتوحد بنسبة 20%، نظرًا لغنى الأسماك بأحماض الأوميغا-3 والحديد واليود والزنك، التي تدعم نمو الدماغ.

وأشارت الدراسة إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على أوميغا-3 لا تعطي نفس الفعالية الوقائية التي يوفرها تناول الأسماك مباشرة، مما قد يكون نتيجة لتفاعل الأسماك بشكل أفضل مع الجسم وخلوها من إضافات قد تعيق تأثير المكملات.

كما أوصت هيئة الدواء الأمريكية الحوامل بتناول الأسماك ثلاث مرات أسبوعيًا، مع استثناء السوشي والأسماك المدخنة التي ينصح بتجنبها خلال الحمل. وأوضحت الهيئة أن تناول الأسماك يعزز صحة القلب والعظام لدى الجنين، ويساهم في وقايته من سرطان القولون.

الشروق نيوز