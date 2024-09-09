الإعدام للمتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم بقتل ثلاثة مصريين في قطر، وذلك بعد الحصول على رأي المفتي.

في الجلسة السابقة، كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين معتز علي صديق، ومحمد عبد الحميد عبد الجواد، وبحضور أمانة السر محمد عطية وجورج ماهر.

المصري اليوم