«ياغي» أقوى إعصار خريفي يضرب الصين منذ 1949

صنّفت هيئة الأرصاد الجوية الصينية الإعصار «ياغي» كأقوى إعصار خريفي يضرب اليابسة في الصين منذ عام 1949، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأعلنت الهيئة، يوم الأحد، أن «ياغي»، الإعصار الحادي عشر لهذا العام، استمر كإعصار خارق لمدة 64 ساعة، وتسبب في أضرار كبيرة في العديد من المناطق خلال الأيام الماضية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من أن بقايا دوران الإعصار قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان، مشيرًا إلى مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية وتجمع المياه في المناطق الحضرية. وقد انخفضت قوة «ياغي» يوم الأحد إلى منخفض استوائي بعد أن ضرب اليابسة مرتين يوم الجمعة الماضي، حيث اجتاح مقاطعتي هاينان وقوانغدونغ.

وقالت السلطات المحلية، إنه استجابة لتراجع تأثيره، أعيد فتح جميع الأماكن السياحية والثقافية والرياضية في مدينة سانيا، وهي مدينة سياحية في هاينان، أمام الجمهور.

صحيفة الخليج