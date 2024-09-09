عرمان يخرج من بياته الصيفي وينعق ؛

سكت المجرم ياسر سعيد عرمان ردحا من الزمان ، ثم خرج علينا بالأمس ينعق وقال إن الحرب القادمة ستكون في المدن ومناطق ماهولة بالسكان!!

فكت السكرة ، وطارت الفكرة!!

اعتقد ان هذه أطول فترت سُكر مر بها شخص في العالم ، وهي سنة وستة أشهر!!

الا يعلم عرمان ان هذه الحرب منذ يومها الأول لم تكن الا في مدن ماهولة بالسكان!!؟

الا يعلم ان الخرطوم وامدرمان والخرطوم بحري في أقل تقدير لهم، عدد سكانهم يقدر بثمانية ملايين، وأن العدد المتوقع يتحدث عن اربعة عشرة مليونا !!

الا يعلم ان مدن الجنينة، نيالا ، مدني ، الحصاحيصا، الكاملين، رفاعة ، سنجة، بابنوسة والمجلد والتي هاجمتها واجتاحتها المليشيا، هي مدن كبيرة مكتظة بالسكان !!

الا يعلم ان المليشيا حتى الان تهاجم بصورة شبه يومية مدن الفاشر والأبيض وسنار وامدرمان ، وهذه أيضا مدن كبيرة جدا ومكتظة بالسكان !!

اصحى يا سكران!!

فهذه الحرب لم تكن الا في المدن والقرى الكبيرة فقط ؛

وليس هناك ما تخيف به الناس مجددا.

وطالما انك خرجت للعلن بعد بيات صيفي طويل، هذا يعني انكم والمليشيا في وضع سيئ.

وبل بس

وليد محمدالمبارك احمد