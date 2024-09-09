اوضع مراحل الانحطاط!!

قال كان كوز ، وياله من سوء؛

ثم ترك الكيزان ليصبح دهم سريع وهذا هو الدرك الأسفل من السوء.

ده الناطق الرسمي للدعم السريع يا من تقولون انكم تقفون مع الدعم السريع لانه يقاتل الكيزان !!

معقول كوز ودعامي في نفس الوقت !!

إنا لله!

. الباشا طبيق، التصعيد من كوز إلى كوز انفنيتي ♾️؛

– الفلم على اليمين: الباشا طريق ناطق غير رسمي باسم الكيزان ثائر وهمي ضد الحكومة الانتقالية يتم حزب البعث متولي أمور البكش والتنكيل في الفترة الانقالية بضربهم بالرصاص الحي.

– الصورة على اليسار : نفس الشخص الباشا طبيق الان ناطقا رسميا باسم مليشيا الجنجويد وجناحها السياسي تقدم ( قحت سابقا) ومن ضمنهم حزب البعث الذي كان يضربهم بالرصاص سابقا.

وليد محمدالمبارك احمد