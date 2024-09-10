من قال أن الطيران لا يحسم الحرب؟

الطيران يقوم بتدمير مقدرات العدو بخسائر صفرية. وهو ما يجعل هزيمته بعد ذلك بالمواجهة البرية أمرا محسوما.

لكي تدمر بضعة مركبات للعدو في مواجهة برية أنت بحاجة إلى مجهود كبير؛ عمل استخباري وتخطيط وتحريك قوات وخوض معركة وخسائر واحتمال خسارة المعركة كلها. الطيران يفعل ذلك بسهولة ويستهدف قادة ومخازن وإمدادات العدو بشكل يومي.

مع شح الموارد وقلة الإمكانيات يبدو أن أولوية الصرف على التسليح خلال الفترة الماضية كانت لسلاح الطيران. وهذا يفسر عدم قدرة الجيش على تسليح المقاومة الشعبية.

صحيح في النهاية الطيران لا يحقق السيطرة على الأرض، ولكنه بتدميره للعدو يجعل هذه السيطرة ممكنة وسهلة على القوات البرية في اللحظة المناسبة.

وهذا ما ننتظره قريبا بإذن الله.

حليم عباس

