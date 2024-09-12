نباح الكلب كشف اللصوص.. كواليس سرقة شقة مذيعة قناة الأهلي

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة شقة مذيعة قناة الأهلي في منطقة الهرم، حيث تسلل ملثمان إلى شقتها واستوليا على مبلغ مالي وبعض التحف الثمينة.

وكشف المحضر رقم 46429 لسنة 2024 جنح الهرم تفاصيل الحادث، حيث أفادت مريم سميح، مذيعة قناة الأهلي وابنة الإعلامية الشهيرة منيرة يوسف، بأنها اكتشفت سرقة مقتنيات ثمينة من شقتها. فور تلقي البلاغ، أصدر اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، توجيهاته بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة والتحقيق في البلاغ.

وأظهرت المعاينة الأولية ومراجعة كاميرات المراقبة أن شخصين نفذا الجريمة، حيث ارتديا أقنعة لإخفاء ملامح وجهيهما فور دخولهما العقار، وصعدا إلى شقة المجني عليها وقاما بسرقتها أثناء وجودها داخلها.

وأضافت المذيعة أنها أثناء تواجدها في الشقة في ساعات الفجر، استيقظت على أصوات في الصالة ونباح كلبها، مما أكد لها وجود غرباء. وبسبب خوفها من التعرض للأذى، قامت بإغلاق باب غرفتها، مما دفع اللصين للهرب سريعًا بعد سرقة عدد من المقتنيات.

اكتشفت مذيعة قناة الاهلي أن المسروقات تضمنت تحف مطلية بالذهب وفضيات ثمينة وانتيكات ملك والدتها الإذاعية الشهيرة الراحلة منيرة يوسف كبيرة مذيعات الشباب والرياضة ومبلغ مالي 3 الاف جنيه وضعته في “بونبونيرة” الريسيبشن لمحاسبة عمال الدليفري أو دفع مستحقات الكهرباء والغاز وخلافه.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدى البلد