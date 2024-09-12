بقال يدس السم للكلاب .. وتحرك فورى من الأمن – صورة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تضمن تضرر صاحب الحساب من “مالك محل بقالة” كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بقتل الكلاب الضالة بالشارع عن طريق دس السم لهم فى الطعام.

بالفحص، تبين أن قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغا من أحد الأشخاص بقيام مالك المحل المشار إليه بدس السم فى الطعام للكلاب الضالة بالشارع، ما تسبب فى قتلهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد