توم أمس واليوم

فيديو قديم من عام 2004 يظهر المبعوث الأمريكي الخاص الحالي إلى السودان، توم بيرييلو، وهو يقول إن شعب دارفور قال إنه يفضل العودة إلى الحرب على قبول اتفاق سلام يستمر في قمعهم.

ما الذي يجعله يقترح الآن أن يقبل السودانيون اتفاق سلام مع الميليشيات المسؤولة عن قتل شعبهم؟

خالد الإعيسر

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

*الإجابة من أمين حسن عمر عبد الله

لأنهم لا يهمهم السلام ولا تهمهم الإبادة …تهمهم أجندتهم فحسب….يحسبون أهل السودان بلهاء!!!