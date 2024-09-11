بِذرة الكرامة .. حصاد الحرية (٣)

ملحمة انقاذ الهوية

رشان اوشي

من الواضح أن هناك عقولاً سودانية ، تجتهد مؤخراً، في محاولة تقديم شكل آخر من الأداء المهني والإداري في سبيل مشروع الدولة السودانية ما بعد ١٥/ابريل والمثير أن الأمر ينسحب على عدد من الملفات الهامة على حد سواء.

قراءة مهمة للغاية تدور حول حتمية إعادة الدولة السودانية التفكير في سياقاتها ومساراتها الداخلية و الخارجية، لتصبح مواكبة لأنماط الحياة والخدمات في العالم أو على الأقل في الإقليم ، وتعترف صراحة بضرورة تجاوز التجارب السابقة التقليدية وترفع من طموحاتها بشكل كبير.

هل السودان أمام مطالبات جدية بخطوط عريضة لنظرة عالمية مغايرة عما درج عليه الحال منذ سقوط نظام “البشير” ، الإجابة “نعم” هو ما تسعى إليه القيادة السياسية والتنفيذية للبلاد .

من الواضح أن اقتنع السودانيون مؤخراً، وبعد صدمة الحرب التي تهدف لحرمانهم من بلادهم ، سيادتهم واستقلاليتهم بأن على الدولة أن تسعى للوصول إلى مرحلة ” التفوق الاستراتيجي” .

كما ذكرنا في الحلقات السابقة من سلسلة مقالاتنا هذه، أن القيادة السودانية لا تقاتل على الميدان العسكري فحسب ، بل تقاتل بضراوة في ميدان التنمية المواكبة للعولمة ، وتعتبر أن الدمار الذي لحق ببلادنا جراء الحرب ،يجب أن يعمر وفق استراتيجيات جديدة وحديثة .

فقد السودان في الأسابيع الأولى لمعركة الكرامة كل شئ، حتى سجلات السودانيين المتعلقة بالهوية والأراضي و…الخ ، ولكن بفضل الله ، و تضحيات ابطال سودانيين تمكنت الدولة من استعادة سجلاتها عبر التقنية والعمليات العسكرية النوعية، حيث استعاد الابطال (١٥) تيرا بايت من البيانات .

في خضم الأزمة ، استخرجت إدارات الجوازات بوزارة الداخلية (1.300.000) جواز سفر ، عبر اتيام محدودة ومصنع واحد ببورتسودان، بمعدل (٧) الف جواز في اليوم.

عند تحرير ام درمان ، انقذ ابطال معركة الكرامة ، (١٠) الف جواز من مجمع السجل المدني ام درمان ، بينما نجح ابطال “ود مدني” في إنقاذ (١٣١) الف جواز مطبوع قبل سقوط المدينة على أيدي المليشيات .

أنا حفيٌّة بكل عمل يُصنع عن الابطال العِظام في معركة الكرامة ، اولئك الذين اشترعوا طريقاً جديداً، وألانوا الصخر وأذابوا زبر الحديدِ، ليسلك من بعدهم الجواد وهي ممهدة سالكة.

محبتي واحترامي