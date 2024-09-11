الاستاذة الصحفية رشا عوض جانبك الصواب

قالت رشا أن المواطن لا يهرب إلى مناطق سيطرة الجيش وانما إلى مناطق ليس فيها حرب … وهذا ليس صحيحا فكل مواطني ام درمان نزحوا إلى محلية كرري حيث وجود الجيش رغم القصف المتكرر للجنجويد لمحلية كرري وفي ولاية الجزيرة نزح أهل القرى لمجرد دخول الجنجويد لهذه القرى التي لا يوجد بها أي جيش ولا مؤسسات دولة ومن لم يغادر أرغم على المغادرة القسرية هذا مع سرقة ونهب الممتلكات الخاصة بالمواطنين عربات وذهب وماشية وغيرها حتى الويكة سرقوها …

فالاجتهاد في المساواة بين الجيش والجنجويد فيها إجحاف وظلم وعدم مصداقية فحتى شعار الثورة والثوار كان العسكر للثكنات والجنجويد ينحل… والجيش جيش السودان ما جيش البرهان لهذا كل من يقدح في الجيش يعتبر صاحب غرض ومصلحة

عمر عبد الله