استخدام الأصباغ الغذائية لتحويل جلود فئران التجارب إلى اللون الشفاف

تمكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة من تطوير تقنية جديدة تجعل جلود فئران التجارب شفافة باستخدام بعض الأصباغ المستخدمة في تلوين الأطعمة.

وأوضح باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التقنية قابلة للتطبيق على البشر، حيث إن بشرتهم أكثر سماكة مقارنة بجلود الفئران.

وأشار جوسونج هونج، الباحث المتخصص في علوم المواد والهندسة بجامعة ستانفورد، إلى أن “هذه التقنية قد تساهم في تسهيل رؤية الشرايين لسحب عينات الدم، إزالة الوشوم، اكتشاف بعض أنواع سرطان الجلد، والعديد من التطبيقات الأخرى”.

وفي تصريحات لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، أوضح هونج أن “بعض العلاجات الحالية تعتمد على الليزر لاستهداف الخلايا السرطانية، ولكنها فعّالة فقط بالقرب من سطح الجلد، بينما تسمح التقنية الجديدة لليزر بالوصول إلى أعماق أكبر من الجلد بفضل قدرتها على السماح للضوء بالنفاذ لمسافات أطول”.

وفي إطار التجربة التي نشرتها الدورية العلمية Science، استخدم الباحثون صبغات خاصة صفراء، وهو اللون الذي يمتص كمية ضوء أكبر، بما في ذلك اللون الأزرق والأشعة فوق البنفسجية، وقاموا بمزج هذه الأصباغ بخلايا من الجلد، وتبين من التجارب أن هذه الصبغات يمكن أن تكسب الجلد لونا شفافا”

وأشاروا إلى أن الصبغات الجديدة تحد من ظاهرة “تناثر الضوء” على السطح وتجعل الجلد يبدو شفافا، كما لو كانت طبقة من الضباب قد انقشعت من فوق سطح الجلد، مما يجعل الأنسجة تحت الجلد تبدو أكثر وضوحا.

ويقول الباحثون إن “الجلد يستغرق عدة دقائق بعد وضع الأصباغ قبل ان يبدأ في التحول إلى اللون الشفاف، وتعمل هذه التقنية بنفس طريقة مساحيق الوجه التي تحتاج بعض الوقت قبل أن يبدأ الجلد في امتصاصها، ويعتمد الوقت الذي تستغرقه هذه العملية على مدى قدرة الجزيئات التي تتكون منها الأصباغ في الانتشار داخل الجلد.

بوابة الأهرام