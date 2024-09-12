سعد الصغير ينتهي من تحليل المخدرات ويغادر مصلحة الطب الشرعي لمحبسه

انتهت مصلحة الطب الشرعي في منطقة زينهم من سحب عينة دم من المطرب الشعبي سعد الصغير لإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة بناءً على طلب النيابة العامة، لتحديد ما إذا كان يتعاطى المخدرات أم لا.

وصل سعد الصغير إلى مصلحة الطب الشرعي تحت حراسة أمنية مشددة داخل سيارة ترحيلات، وتم اصطحابه إلى الطابق المخصص لإجراء تحليل المخدرات.

وبعد انتهاء التحليل، قامت الأجهزة الأمنية بإعادته إلى سيارة الترحيلات لنقله مجددًا إلى محبسه.

وكان سعد الصغير قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة أثناء عودته من الولايات المتحدة. وأوضح الصغير أنه لم يكن على علم بأن هذه المواد مدرجة ضمن جدول المخدرات لأنها تُباع بشكل قانوني في الخارج. وأضاف: “لا أجيد القراءة باللغة الإنجليزية، وكنت أعتقد أنها مجرد سجائر إلكترونية عادية”.

وكان من ضمن قائمة المضبوطات “سجائر إلكترونية، وفيب بزيت الماريجوانا”، وبمواجتهه أقر أنها بقصد التعاطي، وحُرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام