المناظرة: اكذوبة الموقف الامريكي من السودان..

خلال 90 دقيقة من زمن المناظرة بين مرشحي الرئاسة الامريكية (كامالا هاريس دونالد ترامب) لم يأت أحدهما على ذكر الحرب فى السودان ؟

هل تتصور ان الدولة داعية حقوق الإنسان لم يكن فى اجندتها حرب تستهدف وطن وتهدد اقليم ، ومع كل هذا الخراب والابادة والتطهير واستهداف المدنيين والنزوح والجوع ؟ لأن السودان ليس فى اولوية الاجندة الامريكية ؟..

إذن ماذا يفعل مبعوث الرئيس الامريكي الخاص توم بيرللو ؟.. أنه مجرد موظف تم توظيفه والتلاعب به ضمن حملة ومخطط يستهدف بلادنا وطننا ، ادوار بيرللو مع سفيرة امريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس هو جزء من القدرة على توظيف مجموعات الضغط لتنفيذ مؤامرات ومكائد خبيثة..

فمن خلف الاسوار وبعيدا عن اهتمامات الرأى العام الأمريكي تنشط بعض الدوائر فى لعب اداور مثيرة للريبة والشكوك ؟..

لا تستمعوا لأدوار هؤلاء الأرجوزات فهم مظهر من أشكال (الشلة) أو لوبي الأجندة والتحالفات المريبة..

حفظ الله البلاد والعباد



ابراهيم الصديق علي

11 سبتمبر 2024م