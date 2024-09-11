القبض على 12 سورياً في الرياض بعد مشاجرة في مكان عام إثر خلاف بينهم

قبضت شرطة منطقة الرياض على (12) وافدًا من الجنسية السورية ظهروا في محتوى مرئي متداول إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك حسبما أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

جريدة الرياض