قبيلة حمر وحمد الصافي بتفكير مختلف

عندما شن الدعامة حربهم على السودانيين استنفروا مجتمعاتهم الأهلية في كافة مناحي السودان ولم يكتفوا بذلك ولكنهم استنفروا أيضا امتداداتهم خارج السودان واضافوا إليها فوق ذلك كل مرتزق من كل الدنيا* !!

*في المقابل تدافع المجتمعات السودانية بجهود منفردة كما رأينا في نماذج دار حامد وحمر والكواهلة على سبيل المثال*

*في دارفور هناك أجزاء غير قليلة من المكونات الأهلية ليس لها مساندة تذكر للقوات المسلحة والمشتركة التى تقاتل لحماية الجميع بينما تنشط مجموعات محددة لدرجة القتال مع قوات الدفاع !!*

*مؤخرا قاد إتحاد شباب حمر بقيادة حمد الصافي طلعة شجاعة على قوات الجنجويد في منطقة الخوي -حمر بقيادة الأمير عبدالقادر منعم منصور يقدمون نموذجا حيا الشجاعة والبسالة ولكن مجهود حمر يحتاج دعم من مجتمعات الجوار مثلما كان ولا يزال يحتاج دفاع الهواوير ودار حامد الى سند*

*إن عمل الشباب امثال حمد الصافي على تنسيق جهود المجتمعات الأهلية في كردفان وتم التشبيك والتجسير بين فرسان حمر ودار حامد والهواوير والجوامعة والكبابيش على سبيل الذكر وليس الحصر فإن الدعامة سوف يصبحون بين ليلة وضحاها خارج الحدود أو داخل اللحود*!!

*إن قيام اتحاد للمجتمعات الأهلية في كردفان يعني نهاية جبروت الجنجويد ولكن ترك أي قبيلة تواجه الدعامة وحدها يعني هلاكها وهلاك القبائل من بعدها منفردة*

*من بعد يستطيع اتحاد قبائل كردفان وليس حمر وحدهم أن يزحف ليفزع سكان الوسط حتى تتلاقى الجموع عند مقرن الخرطوم*

*هذا الحرب تحتاج أمير- تحتاج حمد الصافي بتفكير مختلف !!*

بقلم بكري المدنى