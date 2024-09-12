جنوب دارفور : فوضى وانفلات

نقلت مليشيا الدعم السريع انتهاكاتها إلى جنوب دارفور ، حيث استولت مجموعة قادمة من الخرطوم على ما يسمونه (الادارة المدنية) بمحلية برام ، واقالوا كل المدراء وعينوا آخرين واطلقوا النار على مدير الادارة المدنية واصابوه فى ساقه..

وحاولت أمس قوة اخرى من المليشيا معالجة التوترات فى المحلية وتم إعلان حالة الطوارىء فى كل محليات جنوب دارفور ، وتم القبض على عدد من القادمين من الخرطوم ونقل أكثر من 150 منهم إلى مدينة نيالا مما اثار حفيظة آخرين..

ابراهيم الصديق على

