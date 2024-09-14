جرائم وحوادث
مباحث محلية شيكان يسترد مسروقات من سوق الأبيض الكبير
بناءا علي معلومات مؤكدة ورصد ومتابعة ويقظة ومھنية عالية تمكن تيم ميداني من قسم مباحث شرطة محلية شيكان بقيادة رئيس قسم المباحث بالمحلية الملازم شرطة كمال ادم بخيت ومتابعة رئيس فرع الجنايات بشرطة المحلية الرائد شرطة حامد صابر حامد واشراف السيد مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عز الدين محمد عبدالحي من استرداد مسروقات وھي عبارة عن عدد ٧ كراتين سجائر مشكل برنجي.مانشستر .شملان. بن .نعناع.برنسيس سرقت من دكان سجائر بالسوق الغربي جوار فندق المدينة الاببض.
وبناءا علي النشرة الجنائية الصادرة من القسم الاوسط للشرطة بالبلاغ رقم ٣١٧٨ تحت المادة ١٧٤من القانون الجنائي تم القبض علي عدد ٧متھم وبحوزتھم المعروضات وذلك بحضور السيد مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عزالدين محمد.
و اشاد مدير الشرطة بالمحلية بالانجاز الكبير لمنسوبي قسم المباحث بالمحلية مشيدا بادائھم طالبا منھم بذل المزيد من الجھود الجنائية والبحثية والكشفية لمكافحة كافة اشكال الجريمة بدائرة الاختصاص.
سونا
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