مباحث محلية شيكان يسترد مسروقات من سوق الأبيض الكبير

بناءا علي معلومات مؤكدة ورصد ومتابعة ويقظة ومھنية عالية تمكن تيم ميداني من قسم مباحث شرطة محلية شيكان بقيادة رئيس قسم المباحث بالمحلية الملازم شرطة كمال ادم بخيت ومتابعة رئيس فرع الجنايات بشرطة المحلية الرائد شرطة حامد صابر حامد واشراف السيد مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عز الدين محمد عبدالحي من استرداد مسروقات وھي عبارة عن عدد ٧ كراتين سجائر مشكل برنجي.مانشستر .شملان. بن .نعناع.برنسيس سرقت من دكان سجائر بالسوق الغربي جوار فندق المدينة الاببض.